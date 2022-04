Inserita in Tempo libero il 24/04/2022 da Direttore La rete ANAS Lombardia approva il bilancio consuntivo 21 Si è svolta, come da programma, l´assemblea dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Regione Lombardia. Le modalità di svolgimento dell´assemblea, così come prevista dalla convocazione e dalla legge si sono svolti in modalità mista sia in presenza che on-line. Il presidente regionale, dopo aver illustrato le singole voci di bilancio ed a vedere letto la relazione predisposta dal tesoriere e la nota predisposta dall´organo di controllo ha messo ai voti, l´assemblea ha approvato all´unanimità il bilancio consuntivo 2021 e la relazione al bilancio.



Completato i lavori dell´assemblea il presidente regionale a invitato tutti i delegati a fare opera di sensibilizzazione sui territori nei confronti delle singole associate rammentando che i bilanci dovranno essere approvati entro il 30 aprile e dovranno essere trasmessi, così come disposto dalla circolare del direttore generale del 5 aprile 22 del welfare, sia alla rete associativa che al registro unico nazionale del terzo settore.



La presidenza ha precisato che tutte le associazioni, per poter mantenere l´iscrizione al registro unico, devono inviare il bilancio al RUNTS entro il 30 giugno e quelle che si scrivono successivamente hanno 90 giorni di tempo per poterlo inviare. L´iscrizione ed il mantenimento dell´iscrizione al RUNTS e subordinata comunque la presentazione dei bilanci.



Successivamente, ha comunicato a tutti i partecipanti, atteso il nutrito gruppo di ospiti che hanno partecipato all´assemblea ed in particolare una nutrita rappresentanza di delegazione delle altre regioni, che a breve sarà attiva anche una TV del quotidiano sociale giornale notoriamente vicino alla associazione.



Saranno organizzate delle interviste dove sarà dato voce e senza giri parole, con linguaggio semplice a tutti coloro che hanno da dire qualcosa.



È stato evidenziato che tutti i dibattiti devono necessariamente prevedere le presenza di almeno due ospiti con posizioni culturali differenti, sarà dato tutto il tempo necessario ad ogni partecipante al dibattito di poter esprimere liberamente il proprio pensiero. Ha precisato che linguaggio che dovrà essere utilizzato dovrà essere quella della tolleranza e del confronto e non quello dell´arroganza e della verità.