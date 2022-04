Inserita in Politica il 18/04/2022 da Direttore Convocata l´assemblea della rete associativa ANAS Lombardia per il prossimo 22 aprile LA Presidenza della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) comunica a tutti gli affiliati ed alle presidenze provinciali che è stata convocata l´assemblea, per giorno 22 alle ore 18, in modalità mista, presenza invia San Francesco D´assisi n. 1 ed online (su l´applicazione meet di google) per l´approvazione del bilancio consuntivo del 2021.



Il materiale relativo al bilancio e la relazione del revisore cosi come tutto il materiale a supporto è disponibile nella sede della rete associativa.



Si prega tutte le presidenze provinciali di comunicare, per tempo, il delegato che ha diritto a partecipare all´assemblea, cosi come previsto dallo statuto.



