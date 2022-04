Inserita in Sport il 18/04/2022 da Direttore L´Handball Erice perde con la forte Salerno 34-22 SALERNO. Sconfitta esterna per l’Ac Life Style Erice, che perde il confronto con le campionesse di Italia Jomi Salerno con il risultato finale di 34 a 22. Una gara in cui le ericine hanno sofferto l’ottima propensione offensiva della formazione campana, capace di portarsi avanti nel punteggio sin dalle prime battute di gioco. Acquisito il vantaggio in doppia cifra nel finale del primo tempo, Salerno ha mantenuto il divario fra le squadre, con la conseguente sconfitta dell’Handball Erice. Per le Arpie la testa va al recupero del 28 aprile, quando, al PalaCardella, ospiteranno il Cassano Magnago.

PRIMO TEMPO: Inizio dai ritmi lenti e con poche realizzazioni (8’ 4-3). Il primo allungo di Salerno porta coach Fernando Gonzalez Gutierrez al time-out (10’ 6-3). Le difficoltà di Erice persistono e Salerno si porta avanti sul più 7 (13’ 11-4). Coppola, Mrkikj e Losio provano a ricucire lo strappo, accorciando sul meno 4 (16’ 12-8). Salerno riesce però a portarsi nuovamente avanti con decisione, con Avram che chiama un time-out (23’ 15-8). Nel finale della prima frazione Salerno chiude avanti su Erice 20-10.

SECONDO TEMPO: Nella seconda parte del match Erice continua a faticare, con Salerno che riesce a mantenere il vantaggio in doppia cifra (13’ 27-14). Coppola e Gorbatsjova provano a reagire, ma l’inferiorità numerica in campo penalizza Erice, con Avram che chiama un time-out (23’ 31-19). Il finale poi vede il successo di Salerno con il risultato finale di 34 a 22.