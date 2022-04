Inserita in Politica il 18/04/2022 da Direttore Adempimenti per gli enti del terzo settore affiliate alla rete ANAS La Presidenza Nazionale della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) comunica a tutte le associazioni affiliate alla rete APS (Associazioni si Promozione Sociale), o.d.v. (organizzazioni di volontariato), Onlus (organizzazioni non lucrative) ed altri enti senza scopo di lucro ed iscritte al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) che il bilancio consuntivo del 2021 deve essere approvato entro il 30 Aprile. Successivamente all´approvazione, dovrà essere trasmesso, con la relativa delibera, al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) entro il 30 giugno.



Si precisa che se pure l´obbligo di invio del bilancio non è previsto dal decreto legislativo 117, e comunque obbligatorio, per il mantenimento dell´iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore).



Il direttore generale del ministero del welfare ha pubblicato in Gazzetta ufficiale una circolare, datata 5 aprile del 2022, con la quale chiarisce le modalità con cui devono essere inviati i bilanci al ministero al fine di verificare la correttezza della compilazione la trasparenza dei contenuti.



A tal fine si rammenta che le associazioni affiliate alla rete associativa ANAS ed iscritte al RUNTS a prescindere se associazioni di volontariato o di promozione sociale o che svolgono altre attività, devono obbligatoriamente approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e dovranno inviarlo alla Presidenza nazionale dell´ANAS che provvederà a pubblicarlo sul portale, così come chiarito dalla circolare ministeriale e successivamente ad inviarlo al RUNTS.



La presidenza precisa che il mantenimento dell´iscrizione al registro unico è subordinato all´invio del bilancio e che l´eventuale mancato invio, del bilancio, entro i termini stabiliti potrebbe comportare la cancellazione dal registro unico con la perdita di tutti i benefici previsti dalla sia 117 che dalla normativa fiscale.



si pubblica la circolare del ministero Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS



Per maggiori informazioni chiamare la segreteria allo 091 9743586 www.anasitalia.org