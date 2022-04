Inserita in Politica il 16/04/2022 da Direttore Comunali: Turano (Udc), scelta Faraone lungimirante e coraggiosa “La scelta di Davide Faraone è lungimirante e coraggiosa. Italia viva nel quadro nazionale è stata determinante per dare al Paese un governo di qualità come quello guidato da Mario Draghi, adesso a Palermo la convergenza su Roberto Lagalla potrà determinare l’affermazione di una proposta politica di altissimo livello” lo afferma Mimmo Turano, assessore regionale ed esponente dell’Udc commentando la scelta del capo dei senatori di Iv di convergere sulla candidatura dell’ex rettore dell’Università di Palermo.



“Sono certo che l’incontro a Palermo tra riformisti e popolari sarà foriero di importanti novità politiche” chiosa l’assessore Turano.