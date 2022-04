Inserita in Sport il 10/04/2022 da Direttore Lo sport è fratellanza, amicizia, solidarietà e accoglienza e con questo spirito si accolgono i Bimbi Ucraini Lo sport è fratellanza, amicizia, solidarietà e accoglienza. Seguendo queste importanti norme, i dirigenti della Asd Come una Volta di Albissola Marina, società presieduta da Tiziana Tobia, hanno accolto, nella squadra di mini basket, allenata da Ursula Cianciaruso , due bambini ucraini, giunti nei giorni scorsi dopo essere scappati, insieme ai genitori, dalla guerra in Ucraina. Daniel e Timofy, questi i loro nomi, sono stati accolti, nella palestra in località Grana dai dirigenti, tecnici e dai bambini del Mini Basket della associazione albissolese, con un grande cartellone posto in mezzo alla palestra su cui c´era scritto "Welcome". Ad attenderli anche il delegato provinciale del Coni di Savona Roberto Pizzorno insieme al consigliere delegato allo sport del comune di Albissola Marina, Anna Pomarici e all´ assessore ai servizi sociali e pubblica istruzione Elisa Tomaghelli . Con Pizzorno i fiduciari Francesco Ciocca ( Savona III), Stefano Lo Muzio (Pontinvrea), Tiziana Tobia (Albisola Superiore), Andrea Rombola ( Stella) e Ursula Cianciaruso ( Albissola Marina). Dopo i saluti di rito, Daniel e Timofy, hanno iniziato a giocare a pallacanestro insieme ai nuovi compagni, sperando di iniziare in Italia una nuova vita. La asd Come una Volta aveva subito partecipato al progetto accoglienza promosso dal Coni, Regione Liguria e Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva.