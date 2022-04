Inserita in Politica il 04/04/2022 da Direttore Da Alcamo all´Ucraina in l´ambulanza con la colonna della rete associativa ANAS La colonna mobile, composta da 5 van una ambulanza proveniente da Alcamo (TP, due tir ed un SUV, della rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale), oggi, 4 aprile 2022, guidata dal responsabile nazionale della protezione civile della RETE e responsabile dell´Unità di crisi per la guerra in Ucraina dott Cugusi, ha incontrato il direttore generale del Comune di Leopoli a cui sono stati consegnati i medicinale ed i beni di prima necessità.



I mezzi della colonna mobile della rete ANAS, messi a disposizione dalle affiliate, ha raggiunto il piu grosso centro di stoccaggio al confine dell´Ucraina e Polonia nelle prime ore della mattinata.



L´incontro con il direttore generale del Comuna di Leopoli che si è svolto presso il centro di raccolta dei beni e, dopo gli scambi di rito, il direttore generale ha precisato, alla delegazione della rete anas, che i beni consegnati saranno distribuiti in tutta l´Ucraina sulla base delle necessità essendo un centro di stoccaggio nazionale.



La responsabile dell´unità di crisi Ucraina dalla rete associativa ANAS, la quale ha raggiunto la colonna dei mezzi della rete ANAS con il direttore generale del Comune di Leopoli, ha precisato che per ragioni di sicurezza, dato confermato dall´ambasciata Italiana in Polonia, non era opportuno raggiungere Leopoli ma di procedere alla consegna dei beni presso il centro di stoccaggio al confine dell´Ucraina.



La colonna mobile della rete ANAS dopo aver consegnata la merce, salutato le autorità locali e d´intesa con Irina, la responsabile Ucraina, ha caricato i profughi e si è avviata verso Cracovia.



I profughi caricati, individuati per tempo, come è noto, sono stati già affidati temporaneamente a famiglie che hanno manifestato la propria disponibilità ad accoglierli. Il responsabile nazionale della protezione civile dott. Cugusi ha ribadito che la rete associativa Anas, con le affiliate che partecipano a queste missioni, prelevano solo ed esclusivamente minori accompagnati ed assegnati temporaneamente a famiglie che hanno già manifestato la propria disponibilità ad accoglierli, atteso il particolare momento storico.



Il responsabile ha precisato, inoltre, che tutte le famiglie che hanno manifestato la disponibilità sono state informate che il loro contatto, il loro indirizzo e la loro disponibilità viene notificata, così com´è previsto dal regolamento della rete associativa, all´ufficio immigrazione della questura ed alla prefettura territorialmente competente.



La presidenza nazionale, che aveva già incontrato i volontari a Padova, hai inviato un sincero ringraziamento a tutti i volontari ed in particolare a tutti quelli che si sono prodigati sia per la raccolta dei medicinali che dei beni di prima necessità, che a quelli che li hanno trasportati in Ucraina.



Ha precisato, in fine, la presidenza, che tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità sia delle affiliate di tutta Italia incluso la sezione di Alcamo ed ha evidenziato che tutto ciò è stato possibile Grazie all´amore, disinteressato, dei volontari ma soprattutto alla grande solidarietà del popolo italiano e delle famiglie di tutta Italia che hanno fatto per venire nelle varie sedi dell´anas e delle affiliate medicinali e beni di prima necessità.



Per informazioni sulla missione gli interessati possono contattare il Responsabile Protezione Civile Rete associativa ANAS



dott. Claudio Cugusi cell. 3404579280