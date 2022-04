Inserita in Cultura il 04/04/2022 da Patrizia Carcagno L’amore oltre la morte, cane difende il padrone deceduto E’ successo questa notte a Sestri Ponente. Il cane è stato recuperato dalla Croce Gialla servizi animali



Questa notte, intorno alle 2.15, il 118 ha contattato la Croce Gialla servizi animali per un decesso in un’abitazione a Sestri Ponente, in via Andrea del Sarto e per la presenza di un cane, un meticcio dal peso di 20-25 chili.



A fianco al cadavere di un trentenne, c’era un cane sdraiato sul letto che difendeva il padrone e provava a mordere tutti quelli che si avvicinavano al cadavere.



Sul posto presenti la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e il 118 e l’auto medica.



Un operatore della Croce Gialla servizi animali è riuscito a prendere il cane che è stato portato al Canile Monte Contessa.