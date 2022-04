Inserita in Cultura il 04/04/2022 da Patrizia Carcagno Un´altra colonna mobile dell´Anas partita alla volta della Polonia per portare aiuti agli ucraini La colonna mobile dell´ANAS diretta ai confini della Polonia per portare aiuti, in particolare medicinali e beni di prima necessità così come programmato dal responsabile per le missioni in Ucraina il dottore Cugusi, si è costituita a Padova presso l´area di servizio dove oltre al gruppo proveniente dalla Sardegna composto da 5 ambulanze si è unita anche il gruppo proveniente dalla Sicilia da Alcamo, per raggiungere Cracovia dove ad attenderli ci saranno i camion, i due tir con 5 tonnellate di medicinali già partiti venerdì dalla Sardegna.



All´incontro per la costituzione della colonna mobile, oltre ad il responsabile nazionale, anche il presidente provinciale di Padova che ha accolto i volontari provenienti dalla Sardegna Italy altre parti d´Italia e dopo una breve sosta la colonna è partita. Il responsabile nazionale a nome della presidenza ha ringraziato tutti i volontari e in modo particolare anche monsignore che accompagna i volontari in questa missione. In particolare ha sottolineato che oggi più che mai bisogna saper valorizzare la vita, la libertà che deve essere fondata principalmente sulla solidarietà. Non bisogna come succede troppo spesso, soprattutto tra quelli che definiscono i grandi, essere eccessivamente materiali serve cibare oltre che il corpo anche lo spirito è tra le opere più belle che possono cibare lo spirito indubbiamente vi è quello della solidarietà. Queste sono state le parole del portavoce con il quale ha salutato e ha ringraziato tutti i volontari.