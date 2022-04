Inserita in Politica il 03/04/2022 da Direttore LA RETE ANAS SARDEGNA invia due tir di medicinale e 5 van a Jaroslaw Inviati altri due TIR, domani 4 aprile, arriveranno al confine tra Polonia e Ucraina, esattamente tra Jaroslaw e Leopoli, il nuovo carico di aiuti raccolti in Sardegna con una giornata di solidarietà al Dopolavoro Ferroviario di Cagliari dalla rete associativa ANAS Sardegna, con l´insostituibile lavoro dei volontari delle associazioni affiliate.



I due tir con 5 tonnellate di materiale, tra farmaci, prodotti alimentari e altri beni di prima necessità fanno parte della colonna mobile della Rete Anas Soccorso che ha organizzato una nuova missione nel Paese martoriato dal conflitto con la Russia.



In considerazione del fatto che la velocità dei tir, per legge, non coincide con quella delle ambulanze e dei van, il responsabile della crisi e delle missioni in Ucraina, dott. Claudio Cugursi, ha convenuto con gli autisti di partire un giorno prima per per arrivare tutti insieme giorno 4 a Jaroslaw.



"i mezzi pesanti si sono imbarcati ad Olbia, venerdi sera, con il traghetto e ci raggiungere Cracovia - ha spigato il presidente della Rete Claudio Cugusi - da li, dove ci sono già dei van ad attenderli, si costituirà un unica colonna mobile ANAS per andare tutti verso il confine per lasciare gli aiuti e prelevare una ventina di profughi.



Se il corridoio umanitario anticipato sarà sicuro alcuni dirigenti della rete Associativa ANAS, guidati dal dott. Cugusi, raggiungeranno il della RETE ANAS a Leopoli". Tra gli sfollati - tutte donne e bambini - alcuni saranno ospitati in un albergo in Val di Fassa, dove potrebbero anche trovare un´occupazione, mentre altri raggiungeranno la Sardegna per essere accolti in famiglia.



Il Presidente Nazionale ha ringraziato il responsabile nazionale della Protezione civile della rete ANAS dott. Cugusi, responsabile della CRISI in Ucraina e conseguentemente responsabile delle missioni che saranno organizzate a sostegno della popolazione Ucraina