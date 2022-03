Inserita in Cronaca il 29/03/2022 da Patrizia Carcagno ALCAMO. RACCOMANDAZIONI NEI CONCORSI PUBBLICI. IN CORSO DI ESECUZIONE MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI 14 PERSONE I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 14 persone (1 in carcere, 3 ai domiciliari e 10 sottoposti all’obbligo di dimora) per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e abuso d’ufficio.