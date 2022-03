Inserita in Politica il 18/03/2022 da Direttore A Collesano la rete ANAS accoglie famiglia Ucraina A Collesano, piccolo comune delle Madonie, la presidenza della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha accolto, in un immobile messo a disposizione dell´amministrazione comunale, la prima famiglia Ucraina che ha raggiunto il comune di Collesano. Il presidente della rete Associativa dell´anas Collesano Antonello vara dopo essersi prodigato, insieme ai volontari della rete ANAS di Collesano, per sistemare l´immobile ha accolto la famiglia proveniente dall´ucraina ed affidata all´anas Collesano.



La Famiglia è stata accolta dai soci della Rete ANAS nel locale messo a disposizione dell´amministrazione comunale. Il Presidente Antonello, instancabile presidente della rete associativa Anas, ha dichiarato "sono stanco dopo una giornata di corsa e fatiche ma sono veramente felice di avere visto un sorriso in queste persone i cui occhi esprimono tutto".