Inserita in Politica il 18/03/2022 da Direttore lA RETE anas chiede la fine del conflitto in Ucraina Sempre più vicina ai problemi della gente questa è la rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale). Il il presidente della rete associativa Anas Calabria Gianfranco Sorbara ha partecipato al dibattito di solidarietà e per dire no alla guerra in Ucraina. Il Presidente ha sottolineato che a prescindere dal momento storico la rete ANAS è sempre contraria a qualsiasi guerra a partire da quella in Ucraina.

Il Presidente Gianfranco Sorbara che ha illustrato le conseguenze nefaste per i singoli e per la collettività che ogni guerra provoca ed ha raccontando un´esperienza che ha vissuto direttamente nella qualità di presidente Anas Calabria.

Oggi la rete ANAS è impegnata a soccorrere profughi dalla guerra dell´Ucraina, famiglie che sono fuggite dall´Ucraina, dallo loro casa e dalla loro terra, quelli fortunati con una valigia, per essere ospitati da parenti e amici.

La rete ANAS Nazionale per voce del Presidente della Calabria ha ribadito con forza quella che l´intera volontà dell´associazione di trovare una soluzione alla crisi e di affidare l´incarico a mediare a persone di alto profilo morale e culturale e che abbiano la consapevolezza di ciò che debbono fare.

Infatti uno dei problemi principali di questa guerra e la mancanza di consapevolezza che viene esternalizzata da alcuni attori che dovrebbero mediare e che non si rendono conto invece della posizione e del ruolo che ricoprono.