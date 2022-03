Inserita in Politica il 16/03/2022 da Direttore Nominato il responsabile della Protezione Civile della rete ANAS La presidenza nazionale della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha nominato, su delibera del Consiglio, Claudio CUGUSI presidente del dipartimento nazionale ANAS di Protezione Civile.



La nomina, il frutto di un meritato lavoro già svolto Nella qualità di responsabile di protezione civile. In particolare il nuovo Presidente ha organizzato, a seguito dell´emergenza profughi, diverse colonne mobili della rete ANAS che si sono prontamente dirette sui teatri della guerra per portare aiuti (medicinali e prodotti agroalimentari di lunga scadenza) e recuperare profughi soprattutto minori accompagnati.



Per il suo senso di responsabilità e di altruismo la presidenza nazionale, oltre ad averlo nominato quale responsabile della protezione civile a carattere nazionale, lo stessa sarà segnalato al Ministero del lavoro per un riconoscimento per il lavoro svolto.



Il Presidente Cugusi, nel ringraziare il Consiglio per la nomina, ha precisa che avviare immediatamente le pratiche per la registrazione alla protezione civile nazionale e quant´altro sarà necessario per dare la massima garanzia e supporto allle affiliate di Protezione civile.



In fine la Presidenza Nazionale evidenzia che i due settori di particolare rilevanza del terzo settore sotto l´aspetto sociale e socio-sanitario sono stati affidati a due soci di altissimo profilo culturale e professionale: Flavio Ronzi Sanita 118 il quale, in modo impeccabile ha costituita la rete delle ODV 118 e del soccorso socio-sanitaria a carattere nazionale. La presidenza ha evidenziato, che grazia a Flavio Ronzi, la rete ANAS è il primo ente nazionale che ha un numero unico di emergenza a carattere nazionale. Con la nomina di Claudio Cugusi, per quando la protezione civile, ha completato il quadro dei dirigenti nazionali. I due settori relativi all´emergenza sono stati affidati a due personalità di grande spessore, che consentiranno alla rete ANAS di essere sempre più di supporto alla pubblica amministrazione nel soddisfare le esigenze della collettività e nel stesso tempo di essere pronti nel intervenire in caso di emergenze a carattere nazionale e internazionale