Inserita in Politica il 16/03/2022 da Direttore La rete ANAS Si rivolge alla magistratura per l´aumento indiscriminato del gasolio La rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia ha affidato l´incarico ad un avvocato per tutelare gli interessi dei consumatori, ricorrere all´autorità giudiziaria contro l´aumento indiscriminato dei prezzi.



Come si è appreso da alcune dichiarazioni stampa, sembrerebbe che le compagnie petrolifere abbiano fatto cartello a danno dei consumatori e la rete ANAS intende tutelare sia i propri affiliati che i consumatori in generale.



A tal fine ha affidato l´incarico professionale ad un avvocato che tutelare i consumatori e soprattutto dovrà tutelare quelle associazioni che svolgono servizi in appalto pubblico o in affidamento che tutelano le famiglie in difficoltà o che prestano attività di soccorso sanitario.



L´incarico che è volto a tutelare tout cour tutti i consumatori che utilizzano prodotti petroliferi (benzina, gasolio, metano e gas) e che, come è noto sono aumentati indiscriminatamente e senza alcuna giustificazione atteso che il costo dei barili non ha subito lo stesso aumento.



In fine il Presidente chiede al Governo di intervenire in modo significativo ed immediato sia nel rivedere i prezzi degli appalti, con riferimento ai costi di trasporto, che per quelle categorie quali le ambulanze o le associazioni che si sono aggiudicati servizi pubblici di prima necessita e che non potevano mettere in conto un aumento dei prodotti petroliferi oltre ogni ragionevole previsione.