Inserita in Politica il 14/03/2022 da Direttore Alla Grimaldi ed al Comune di Cargeghe i ringraziamenti della RETE ANAS La presidenza nazionale della rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha espresso un sincero e sentito ringraziamento alla società di trasporto marittima Grimaldi per avere autorizzato il trasporto gratuito, di andata e ritorno, dei mezzi della colonna della rete anas diretti in Polonia. La colonna come è nota trasporta medicinali e derrate alimentari a lunga scadenza, Al ritorno, come gia comunicato alle autorità istituzionali, riporta in Sardegna minori accompagnati sulla base delle disponibilità che le famiglie hanno manifestato di accoglierli0.



Un sincero ringraziamento è andata anche al sindaco del Comune di Cargeghe, il quale che ha concesso in uso il minibus di nove posti alla rete associativa Anas.



Il mezzo, come si evince già dalle immagini, è stato immediatamente messo in opera ed ha raggiunto, grazie alla disponibilità dei volontari che lo hanno guidato, Medyka. Il mezzo ha trasportato medicinali e ha già caricato minori con le famiglie che sono destinati a raggiungere la Sardegna.



Il mezzo farà il rientro, salvo imprevisti, lungo il percorso domani martedì 15 marzo in Sardegna.



Un esempio concreto di sinergia tra la pubblica amministrazione e il mondo del terzo settore, quando vengono dati i beni ad enti che operano sul territorio i risultati sono immediati e tangibili.



Siamo certi che anche altre amministrazione si uniranno in questo sforzo comune per potere dare il massimo sostegno alla popolazione sia dell´Ucraina che del Donbass.



Come è noto sia in Ucraina che in Donbass la popolazione sta lasciando il teatro di guerra per cercare per loro e per i loro minori una futuro migliore rispetto a quella che stanno lasciando dietro di loro.