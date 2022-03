Inserita in Politica il 14/03/2022 da Patrizia Carcagno I SINDACI DI MARSALA E PETROSINO HANNO INCONTRATO UN COMITATO DI AGRICOLTORI PER AFFRONTARE ASSIEME LA CRISI DEL COMPARTO CAUSATA DALL’AUMENTO DEI PREZZI DEL CARBURANTE E DELLE MATERIE UTILIZZATE Sabato mattina i Sindaci di Marsala, Massimo Grillo, e quello di Petrosino Gaspare Giacalone, accompagnato dal suo Assessore alle Attività Produttive Roberto Angileri, hanno incontrato una delegazione di Imprenditori e di lavoratori del comparto agricolo per affrontare assieme la grave crisi economica che sta vivendo il settore a causa dell’aumento esponenziale dei costi causato dalla guerra in Ucraina.

Un vero e proprio grido di allarme quello che giunge da questi lavoratori che, a causa dell’aumento insostenibile dei prezzi di gasolio e delle materie agricole, parlano di un comparto in ginocchio e di realtà che, in mancanza di aiuti, saranno costrette a “fermare i trattori” e lasciare incolti i terreni.

“Una crisi che investe il mondo – ha detto il Sindaco di Marsala Massimo Grillo – e che sta mettendo a dura prova due comparti cardine della economia del nostro territorio: agricoltura e pesca. Sempre più sono le notizie che ci giungono di agricoltori e armatori che hanno deciso di fermare la produzione per evitare perdite insostenibili. È una situazione cui va data assoluta priorità facendo rete con i Sindaci della provincia per fare arrivare forte la voce del nostro comprensorio ai governi Nazionali e Regionali e trovare soluzioni celeri e concrete”

“Dopo due anni difficilissimi di pandemia – ha aggiunto il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone - nei quali il comparto agricolo non ha usufruito di ristori sufficienti, questa ulteriore crisi rischia di fare inceppare ancora una volta la nostra filiera dell’agroalimentare. Siamo di fronte a una crisi che potrebbe durare anni. Le Istituzioni, a tutti i livelli, devono mettersi in ascolto per condividere seri interventi a breve, medio e lungo termine”

Nei prossimi giorni i sindaci di Marsala e Petrosino inviteranno i colleghi della provincia ad affrontare insieme il problema e si faranno portavoce presso i governi Nazionale e Regionale di una lista di rivendicazioni concrete che provengono dagli imprenditori e dai lavoratori agricoli.

“I problemi che stanno vivendo questi comparti vanno affrontati nell’immediato- hanno chiuso i due Sindaci Massimo Grillo e Gaspare Giacalone – per evitare che si trasformino in una drammatica crisi definitiva e di sistema. Sono, infatti, interessate migliaia di famiglie e ne va dell’intera economia del territorio. Da parte nostra siamo disponibili a scendere in piazza accanto a loro qualora ci accorgessimo che le loro rivendicazioni non venissero ascoltate”.