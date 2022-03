Inserita in Politica il 12/03/2022 da Direttore Donna e poesia un recital con le affiliate alla rete ANAS La rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) non è solo sostegno e aiuto alla famiglie in difficoltà ed in questo momento di tragedia umana, che la popolazione Ucraina sta vivendo. La rete associativa ANAS è anche cultura e sport.



Ed è proprio con questo spirito che continua ad organizzare ed a sostenere su tutto il territorio nazionale le varie attività che vengono proposte dalle affiliate.



L´evento che siete tenuta l´11 marzo venerdi a Bari e che ha visto la partecipazione di un pubblico particolarmente attento e sensibile che ha seguito gli attori che hanno recitato con nobiltà ed eleganza.



Un sentito ringraziamento è stato rivolto dalla Presidenza Nazionale al presidente regionale dell´ Anas Puglia Luigi Favia, che continua ad organizzare di altissimo spessore culturale e morale.



Il Presidente Favia ha dichiarato che la cultura è lo strumento principale per superare ogni difficoltà oltre ad essere cibo per lo spirito. Nello stesso tempo ha richiamato il pensiero dei grandi filosofi i quali sostenevano che la cultura è progresso, è civiltà, è valore, ed è quella che crea lavoro e che indubbiamente la poesia e la donna sono tra le massime espressioni della cultura