Inserita in Politica il 12/03/2022 da Direttore Grazie ad affiliate e non per il sostegno alla missioni della rete ANAS per Grande sensibilità da parte dei piccoli comuni d´Italia, il quale ha donato alla rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) un van di 9 posti per sostenere fattivamente la missione che la rete anas ha organizzato a sostegno della popolazione civile dell´Ucraina. Come è noto la rete ANAS ha gia recuperato oltre duecento bambini accompagnati e soggetti fragili ed affidati temporaneamente a famiglie legate alla rete associativa.



Il Presidente Nazionale della rete associativa ANAS nel ringraziare tutte le amministrazioni locali che concretamente stanno contribuendo a sostenere la missione della rete ANAS che è impegnata nel recupero dei bambini e dei soggetti fragili vittime di una guerra, che a prescindere chi abbia ragione o torto, vede purtroppo protagonisti bambini, donne e soggetti fragili vittime di qualcosa di molto più grande di loro.



Ci si augura, ha precisato il presidente nazionale, che cessano quando prima le attività belliche e che la diplomazia possa trovare spazio e campo e dimostrare che l´intelligenza è nettamente superiore a agli interessi particolare ed agli affari.