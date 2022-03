Inserita in Politica il 12/03/2022 da Direttore Donato un VAN alla rete ANAS da un piccolo Comune Parte oggi la seconda colonna mobile della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) della Sardegna diretta ai confini della Polonia con l´Ucraina dove ad attenderla c´è la responsabile dell´Unità di crisi della rete ANAS attivata sul teatro di guerra.



L´unità mobile della rete anas trasporta medicinali che saranno consegnati ai confini e destinati agli ospedali e, successivamente caricherà i VAN di bambini e soggetti fragili, già individuati dalla responsabile della RETE ANAS in Ucraina, è saranno trasportati in Italia ed affidati temporaneamente alle famiglie che si sono rese disponibili su tutto il territorio nazionale.



Tantissima la solidarietà che l´associazione sta riscontrando la parte della popolazione italiana, tantissime le amministrazioni locali e pubbliche che si stanno rivolgendo alla rete associativa Anas ed in particolare ad Anas Sardegna, che sta coordinando la intera colonna mobile dell´anas di tutta Italia.



È stato Donato, da un piccolo comune della Sardegna, un VAN di 9 posti che viene utilizzato dalla rete associativa per trasportare medicinali e riportare bambini accompagnati.



Ma nono solo famiglie, anche tante organizzazioni affiliate e non alla rete associativa Anas hanno inviato e stanno inviando contributi economici per sostenere e contribuire alle spese che la rete associativa Anas sta affrontando in autofinanziamento.



Il portavoce nazionale nel ringraziare tutte le affiliate e le organizzazioni pubbliche e private che stanno contribuendo alla missione sia con l´invio di denaro che con la consegna di medicinali auspica che anche le regioni contribuiscano fattivamente a sostenere chi, per spirito di solidarietà impiega risorse umane e materiali nell´aiutare la popolazione civile vittima di una tragedia annunciata.