Inserita in Politica il 12/03/2022 da Direttore Difronte ad una situazione tragica servirebbero persone normali Del Governo e del Parlamento italiano - afferma Paolo Battaglia La Terra Borgese - abbiamo rilevato una comunicazione colta, forse autentica, elegante, comprensibile a tutti sia per appoggiare la resistenza ucraina con i relativi costi gravati da debito comune col Next Generation EU, sia per sensibilizzare e promuovere attraverso i media donazioni spontanee dei cittadini italiani. È una manifestazione dell´arte dell´eloquenza più raffinata.



Ancora più esaltante è il Matteo Salvini dell´8 Marzo 2022 a Przemyśl (città di frontiera tra Polonia e Ucraina), criticato dagli esponenti politici locali per i suoi trascorsi vigorosamente filoputiani, un po´ come Berlusconi che nel 2019 sostenne che: "Vladimir Putin è il più rispettoso, il più colto e anche il più democratico. Tutto il contrario di quello che si legge e di come viene dipinto sui mezzi di comunicazione occidentali. [...]".



Tuttavia sarebbe piaciuto al popolo del Bel Paese poter rilevare, proprio per quella autenticità di cui sopra - pressa Paolo Battaglia La Terra Borgese, una attività diretta, personale, dei parlamentari italiani, per rinunciare - ma sono ancora in tempo per farlo - alla metà dei loro introiti (pagati dal contribuente) sino alla conclusione della questione ucraina, per devolverli con generosità ai profughi in termini di assistenza, sostegno. Invece, in tal senso, gli italiani non hanno rilevato spunti di grandi novità sostanziali, giusti per quella summenzionata comunicazione colta, autentica, elegante, d´esempio.



Invero l´Occidente sciorina le proprie sanzioni alla Russia di Putin, e lo fa esattamente come quel signore che si vantava di aver fatto dispetto alla moglie tagliandosi le palle, tant´è vero che - almeno in Italia - il prezzo dei carburanti sale cosi tanto alle stelle per tutti che da lunedì 14 Marzo gli autotrasportatori sardi si fermeranno, col rischio di mettere in ginocchio il Paese ... ma la Banca Mondiale (senti, senti) ha affermato che il suo consiglio di amministrazione – lunedì 7 marzo – ha approvato un pacchetto di prestiti e sovvenzioni per l´Ucraina!



Tutto ciò mentre in Italia la crisi pandemico-economica è sotto gli occhi di tutti, e, pur questa non tangendo i produttori di mascherine e i produttori di vaccini, i prezzi di gas, gasolio, benzina ecc. sono diventati proibitivi. Però l´Italia fa parte del Gran Club Sanzionatorio!



Dunque - chiude Paolo Battaglia La Terra Borgese - vige un chiaro conflitto tra due contemplazioni della verità: sia nelle ragioni tra Russia e Occidente, sia nella grossa difficoltà dei nostri politici a far combaciare il loro profilo dell´atteggiamento con quello del loro comportamento.