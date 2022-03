Inserita in Politica il 06/03/2022 da Direttore La missione della RETE ANAS ha preso in carico le famiglie dei profughi destinazione Italia La prima famiglia Ucraina dei profughi presa in carico dalla associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale). Ieri dopo (5 marzo 2022) dopo che la colonna della rete ANAS ha consegnato i medicinali ed i beni di prima necessità, ha iniziato il recupero dei profughi come da programma.



La prima famiglia è stata recuperata proprio ai confine della Polonia e sarà trasportata in Sardegna ove l´attendono dei prossimi congiunti sempre di nazionalità Ucraine.



La Famiglia salita a bordo dei mezzi della colonna negli occhi si possono leggere il dramma che il popolo sta vivendo e nello stesso tempo un barlume di speranza che sono riusciti a salire sulla colonna della missione della rete ANAS.



Grande soddisfazione da parte dei volontari della rete impegnati nella missione e del responsabile Claudio Cugusi che ha prontamente avvisata la presidenza nazionale-



Nelle more sono giunte altre richieste di aiuto anche dalla Presidenza della rete ANAS Calabria e che la missione sta organizzando per andare incontro alla Famiglie dirette in Calabria.



Nel corso della Missione gli unici volontari attivi oltre a quelli della rete ANAS un mezzo della misericordia di Torino.