Inserita in Politica il 06/03/2022 da Direttore In Ucraina la colonna della rete ANAS per portare aiuti e prelevare profughi Con la difficoltà del caso legate alle notizie che si susseguivano, che la tregua non avrebbe retto, e che ci sarebbero stati problemi sui corridoi umanitari, la colonna organizzato dalla rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) grazie all´insostituibile apporto delle affiliati (ODV E APS), le quali si sono prodigate con i propri volontari, a raccogliere beni ed derrate da destinare in Ucraina ed a diverse amministrazioni pubbliche quali la Presidenza del Consiglio delle, il comune di Troia ecc, ieri alle ore 13 circa, dopo tre ore di coda per attraversare la frontiera verso l´Ucraina, sono state consegnate ai checkpoint appositamente organizzati per l´occasione i medicinali e le derrate inviate quali aiuti alla popolazione dell´Ucraina. Come è noto sono state consegnate oltre una tonnellata di medicinali e una tonnellata di bene di prima necessità destinati ai bambini-



Consegnati i beni in territorio Ucraino, altre tre ore circa per attraversa la frontiera in uscita dall´Ucraina per ritornare indietro ed ricongiungersi con i VAN che nelle more raccoglievano i profughi, e che si erano fermati prima dell´Ucraina per ragioni di opportunità. Grande soddisfazione da parte di tutti i volontari della rete associativa ANAS che, seppur tra mille difficoltà e con momenti di tensione, legata alla situazione contingente, alla fine, sono riuscita a portare a termine la missione e consegnato i beni e prelevati i profughi.



Rientrati in Polonia si sono avviati nei vari punti di ritrovo con i VAN dove avrebbero raccolto ulteriori profughi per il ricongiungimento familiare in Italia.