Inserita in Politica il 04/03/2022 da Direttore Gli aiuti e la colonna anas in Slovenia La colonna degli aiuti, partita Giovedì pomeriggio, coordinata dalla rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) con la collaborazione delle affiliate o.d.v. (organizzazioni di volontariato), APS (associazione di promozione sociale) ha raggiunto la Slovenia.



La colonna composta da ambulanze e van trasporta oltre una tonnellata di medicinali diretti all´ospedale di Leopoli ed una tonnellata di derrate alimentari di prima necessità destinate prevalentemente a bambini e a soggetti fragili.



Il responsabile della missione in Ucraina dottor Claudio Cugusi, nominato dalla Presidenza della rete ANAS, ha informato di essere in continuo contatto con le Ambasciate italiane e con la Farnesina.



Il presidente della della rete associativa Anas Sardegna Claudio Cugusi responsabile della missione, ha informato i responsabili della rete di essere stato contattato da alcuni sindaci della Polonia che gli hanno dato appuntamento lungo il percorso. In fine lo stesso è stato contattato dalla Camera di commercio italo polacca di Varsavia che si è messa a disposizione per eventuali esigenze lungo il percorso.



Salvo imprevisti domani la colonna degli aiuti dovrebbe arrivare a Leopoli. Secondo le indicazioni ricevute dalla Farnesina la colonna dovrebbe tranquillamente, attraverso un varco umanitario arrivare a Leopoli, per potere consegnare gli aiuti e poter prelevare le persone.



Tantissime sono le telefonate che stanno giungendo al responsabile della missione che chiedono di essere soccorsi e trasportati in Italia. A tal fine il presidente ha concluso, attraverso il portavoce dell´anas, che la rete associativa Anas prenderà in esame tutte le singole richieste e per essere, le stesse esitate, necessità comunque il confronto con le istituzioni cui si è già in contatto.