Inserita in Politica il 04/03/2022 da Direttore LA Presidenza nazionale della RETE associativa ANAS ringrazia i sostenitori della missione La Presidenza Nazionale della RETE Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione sociale) ha espresso un sincero ringraziamento per la sensibilità che i responsabili di autostrade per L´Italia hanno rivolto alla colonna delle dei mezzi delle affiliate alla rete associativa ANAS, consentendo il transito gratuitamente sulle autostrade italiane della citata colonna di aiuti diretta al Ucraina e precisamente a Leopoli, dove sarà consegnata una tonnellata circa di medicinali ed una tonnellata circa di beni di prima necessità.



La Presidenza della RETE Associativa, inoltre, ha espresso un sincero e sentito ringraziamento anche ai proprietari delle autostrade della Slovenia che, senza alcuno esito, hanno consentito il transito della colonna della rete associativa Anas gratuitamente su tutto il tratto della Slovenia.