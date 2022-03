Inserita in Politica il 04/03/2022 da Patrizia Carcagno Le affiliate della rete associativa ANAS partono in colonna per l´Ucraina a Leopoli La prima colonna organizzata dalle affiliate alla rete associativa Anas e coordinata dalla rete è partita alla volta dell´Ucraina per Leopoli.



A guidare il convoglio il presidente regionale della Sardegna dottor Claudio Cugusi, il quale, ha avuto l´incarico da parte della presidenza nazionale di coordinare le attività di soccorso.



Tutto ciò è stato possibile grazie ai tantissimi volontari e alle affiliate che hanno sostenuto l´iniziativa della rete associativa Anas. Anche la FITA, federazione Italiana teatro amatoriale, per il tramite del suo presidente ha dato la disponibilità di cooperare nella raccolta di beni e quant´altro possa essere utile sul teatro della guerra.



Anche la presidenza della regione Abruzzo ha inviato aiuti alla popolazione Ucraina tramite convogli che si sono uniti alla colonna dei mezzi di ambulanze e van che sono già partite da molte regioni d´Italia per consegnare farmaci e derrate agli ospedali.



Si sono aggiunti alla colonna dell´Anas anche un autobus inviato dal comune di Troja in Puglia, che prenderà 50 bambini e saranno trasportate nel comune che si è messo a disposizione ad accoglierli. Inoltre sono partiti anche volontari da Manduria, sempre dalla Puglia, che si uniranno al convoglio a Padova.