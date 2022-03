Inserita in Cronaca il 04/03/2022 da Patrizia Carcagno Volontari delle rete associativa Anas diretti a Leopoli per consegnare medicine ed aiuti È già in viaggio, appena sbarcato a Livorno, il primo convoglio della colonna dell´ANAS rete associativa a carattere nazionale, che sta inviando in Ucraina ambulanze e van.



I mezzi che si stanno recando in Ucraina, a Leopoli, sono pieni di medicinali che saranno consegnati all´ospedale, inoltre stanno trasportando beni per i bambini.



Al ritorno, come anticipato in altre comunicati, saranno prelevati i bambini malati e feriti i quali saranno trasportati in Italia.



Si sono aggiunti alla colonna dell´Anas anche un autobus inviato dal comune di Troja in Puglia che prenderà 50 bambini e saranno trasportati nel comune che si è messo a disposizione ad accoglierli. Inoltre sono partiti anche volontari da Manduria, sempre dalla Puglia, che si uniranno al convoglio a Padova alle ore 12 dove è previsto l´incontro con tutti gli altri volontari.



A sostegno della rete associativa Anas anche la federazione Italiana teatro amatoriale il quale presidente, già partner Anas, sta organizzando una serie di iniziative volte a raccogliere beni e altre cose che possono essere utili da inviare con il prossimo convoglio, che sarà organizzato dalla rete associativa.