Inserita in Cultura il 04/03/2022 da Patrizia Carcagno La persona prima di ogni cosa è lo spirito della rete associativa Anas Come da programma è partita la colonna organizzata dalla rete associativa Anas dalla Sardegna e dalla Sicilia, per raggiungere Padova, luogo di incontro con tutte le altre colonne sempre della rete associativa e delle affiliata alla rete Anas, per raggiungere la Polonia e Leopoli.



Un sentito ringraziamento è stato rivolto da parte del presidente nazionale della rete associativa ANAS a tutte le associazioni affiliate Anas ed in modo particolare al presidente della regione Sardegna, che per primo si è mosso per organizzare ed spedire in Ucraina aiuti e sostegni.



La colonna mobile della rete associativa Anas, composta da ambulanze auto e van, coordinata e guidata dal presidente Cugusi e monitorato durante tutto il percorso dalla presidenza della ANAS che è in stretto contatto con il ministero, a cui dà comunicazione delle tappe.



La rete associativa, così come vuole oltre che il galateo istituzionale anche i regolamenti vigent si è resa disponibile alla cooperazione con il ministero degli interni e degli esteri per trasportare in Italia bambini accompagnati e non e personale ferito o comunque ricoverato in ospedale.



Il presidente ha precisato che tale trasporto avverrà solo previa autorizzazione e se muniti di pass di protezione internazionale.