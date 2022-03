Inserita in Cultura il 02/03/2022 da Patrizia Carcagno Tutto pronto per la missione di sostegno ai profughi ucraini organizzato dalla rete Anas che parte giovedì Continuano senza sosta, per venire nelle sedi della rete associativa Anas di tutta Italia, disponibilità e volontari volte a partire per l´Ungheria dove saranno consegnati beni sanitari e derrate alimentari al confine e, conseguentemente, saranno presi in consegna tutti coloro che hanno già ricevuto il pass di protezione comunitarie, quali profughi provenienti dai Paesi dove è in corso l´attività bellica.



Tanti volontari dell´Anas già organizzati a partire con la colonna tra ambulanze e van, in particolare partiranno volontari della Sardegna, dell´Emilia Romagna, della Lombardia, del Lazio e probabilmente si uniranno anche volontari nelle Marche.



Il portavoce nazionale nel ringraziare tutte le persone che stanno consegnando beni prevalentemente di tipo sanitario, quale garze e medicine varie, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i volontari che non hanno esitato a dare la loro disponibilità per raggiungere il confine dell´Ungheria, volta da un lato a consegnare i beni e dall´altro lato a prendere in consegna provvisoria tutti coloro minori accompagnati muniti di pass di protezione individuale.



Il portavoce inoltre ha voluto ringraziare l´Ambasciata italiana in Ungheria per la prontezza con la quale ha risposto alle mail anche se, dal contenuto della nota, si evince che ancora non è stato stilato un accordo tra l´Ungheria e l´Italia per quanto riguarda la consegna dei minori accompagnati e non.



A breve, ha dichiarato il portavoce, sarà organizzato un´altra colonna sempre sul fronte ho dell´Ungheria della Polonia dove saranno recapitate altri aiuti raccolte dalle varie sedi dell´Anas.