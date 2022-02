Inserita in Politica il 27/02/2022 da Direttore Sostenere chi è in difficoltà per la rete ANAS è un dovere non un merito La presidenza della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) nazionale nel ringraziare il presidente della RETE Sardegna dott. Cugusi e tutti i soci della rete Anas Sardegna per il lavoro che hanno svolto e che stanno svolgendo per sostenere le persone che si trovano in Ucraina, a prescindere della loro nazionalità, in questo momento storico.



A tal fine la presidenza della RETE nazionale evidenzia l´importanza delle attività di solidarietà, ma, precisa nello stesso tempo che le stesse devono essere comunicate alla presidenza nazionale o, in alternativa ai presidenti regionali della RETE ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale. Per le affiliate, possono essere organizzata solo ed esclusivamente se iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le donazioni di beni o altro possono essere organizzate anche direttamente dalle sedi della rete ANAS o, dalle sue affiliate autorizzato dalle presidenze regionali.



Eventuali conti correnti che dovesse essere aperti per la raccolta fondi, devono essere conti correnti dedicati e tutto le operazioni sul conto corrente devono essere tracciabili, con particolare riferimento ai destinatari al fine di evitare problemi anche di natura penale.



La presidenza nazionale, in fine precisa, che è in corso l´organizzazione di una rete a carattere nazionale di raccolta dei beni che saranno trasferiti sul teatro della guerra a sostegno delle persone in difficoltà senza distinzione di razza, cultura, origine, religione e cittadinanza.