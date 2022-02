Inserita in Politica il 27/02/2022 da Direttore RETE ANAS invia medicinali e aiuti all´ospedale Ucraino Nell’intento di evitare qualunque speculazione o equivoco sulle generose donazioni in corso precisiamo quanto segue:

- la raccolta di materiale sanitario per l’ospedale ucraino è organizzata soltanto da Anas Sardegna - Gruppo Sardegna soccorso

- il materiale sanitario è filmato in partenza e alla consegna, in un ospedale del quale non possiamo fare il nome per ragioni sicurezza. In questo modo garantiamo che il materiale sanitario arrivi a giusta destinazione e non in mani sbagliate

- per ragioni di sicurezza non comunicheremo più come avverranno e su quale percorso i prossimi trasporti

- non è in corso una raccolta di denaro

- per ogni dubbio contattare esclusivamente Anas Sardegna

- se siete a conoscenza di raccolte non autorizzate da noi ma effettuate a nostro nome informate immediatamente l’Autorita’ giudiziaria (e anche noi, gentilmente)



Grazie per la collaborazione



Claudio Cugusi

Presidente Anas Sardegna

Tel. 3404579280