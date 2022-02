Inserita in Politica il 26/02/2022 da Direttore Verità e chiarezza sulla situazione del Liceo Scientifico“Ruggeri” di Marsala. Il Commissario Straordinario del LCC di Trapani, Dott. Raimondo Cerami, ritiene opportuno fornire

alla pubblica opinione alcune informazioni a seguito di alcune imprecise notizie di stampa che hanno

riportato le proteste di insegnanti e studenti del Liceo Scientifico “Ruggeri” di Marsala che lamentavano un

certo disimpegno dell´Ente che non corrisponde alla realtà .

Nel corso dell´incontro odierno svoltosi negli uffici del Libero Consorzio Comunale a Trapani , cui

hanno partecipato alcuni rappresentanti degli alunni del Liceo Scientifico di Marsala insieme col presidente

del Consiglio d’Istituto dott.ssa Caterina Giacalone, che sono stati ricevuti dall´arch. Antonino Massimo

Gandolfo, Responsabile Tecnico dell’Edilizia Scolastica , sono state invero comunicate le attività e le

iniziative poste in essere dall´Ente per superare le criticità della struttura scolastica sulla questione degli spazi

didattici, che hanno determinato lo stato di agitazione della popolazione scolastica .

Il Responsabile Tecnico dell’Edilizia Scolastica dell´Ente ha in particolare esposto tutte le attività

avviate a seguito delle richieste della Dirigenza Scolastica e che hanno portato ad investimenti gravati sul

proprio bilancio, per complessivi € 630.000,00 che riguardano nello specifico:

 la rifunzionalizzazione dell’attuale casa del custode per trasferimento degli uffici e

riconversione di questi in aule, per un impegno complessivo pari ad € 100.000,00 ;

 la fornitura di n. 4 monoblocchi ad uso aule, per un impegno complessivo di € 530.000,00

Inoltre è stata confermata l’ammissione al finanziamento MIUR dell’intervento di

ristrutturazione della palestra e delle aree sportive esterne per un importo complessivo di € 350.000,00 , per

il quale si è in attesa del relativo decreto per procedere alle fasi successive di definizione dell’incarico per la

progettazione esecutiva e la susseguente esecuzione dell’intervento.

Il 2 marzo è stata inoltre convocata apposita riunione con la Dirigenza scolastica per un

aggiornamento della situazione.

Questi sono i fatti e questa è l´esatta ricostruzione della vicenda che vede il LCC di Trapani

impegnato per garantire non solo il diritto allo studio dei giovani studenti dell´Istituto “Ruggeri” , ma anche

la loro sicurezza, e che ha sempre i