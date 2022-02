Inserita in Politica il 26/02/2022 da Direttore Il Giudice del lavoro di Milano ha emesso un provvedimento a favore del lavoratore sospeso perche sprovvisto di Green pass La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano in data 21.02.2022 ha emesso un importante provvedimento in tema di sospensione dei sanitari che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione anti covid .

La vicenda è emblematica perchè rispecchia le conseguenze pregiudiziavoli dovute al susseguirsi di innumerivoli decreti legislativi che hanno indotto confusione nei datori di lavoro , i quali hanno vietato l´accesso ai dipendenti sprovvisti di super grenpass , senza adottare preventivamente le opportune cautele , in violazione della normativa nazionale.

Nel caso del sanitario di Milano, sospeso nel mese di dicembre perchè sprovvisto del green pass rafforzato, il Giudice ha ritenuto che la Pubblica Amministrazione abbia erroneamente sospeso il lavoratore, senza aver prima attivato la procedura, articolata nel cosidetto interpello , volto ad accertare l’assolvimento dell’obbligo della vaccinazione o della documentazione attestante l’insussistenza dei presupposti dello stesso.

Pertanto, tale vizio procedurale ha comportato ipso facto l´illegittimità del provvedimento di sospensione assunto dall´Asst , ed in conseguenza di ciò il Giudice ha emesso la sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni, dalla data immediatamente successiva al provvedimento di sospensione (22/12/2021) sino alla riammissione in servizio del lavoratore o all’adozione di legittimo provvedimento di sospensione, oltre al pagamento delle spese legali .

Inoltre la richiesta del lavoratore astrattamente compatibile con la tipologia di strumento cautelare ed urgente di cui all’art. 700 c.p.c., ha permesso di risolvere la vicenda in un breve arco di tempo ( due mesi dal deposito del ricorso ), a tutela della celerità e del diritto di difesa del lavoratore.

Il ricorso è stato proposto dagli avvocati Flavia Ferro del Foro di Milano ( avv.flavia.ferro@gmail.com) e Annamaria Giannola del Foro di Palermo ( annagiannola9@gmail.com) .