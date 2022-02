Inserita in Cultura il 25/02/2022 da Patrizia Carcagno Presentazione del libro "Extravergine d´Oliva" presso Palazzo Butera a Bagheria. Oggi 25 febbraio alle ore 16:15, presso Palazzo Butera di Bagheria (PA), si terrà la presentazione del libro "Extravergine d´Oliva" scritto dal Dott. Francesco Caruso.



L´evento è stato organizzato in unione al corso base per la potatura degli ulivi organizzato da Anas Collesano.



A seguire alle 17, seguire l´incontro "L´olio a tavola", a cura della Dott.ssa Fabiola Ferrara.



Ingresso gratuito. Obbligatorio avere il Green Pass.