Inserita in Cronaca il 21/02/2022 da Patrizia Carcagno PANTELLERIA. CONTROLLI ANTICOVID: I CARABINIERI SANZIONANO DUE PERSONE SPROVVISTE DI GREEN PASS Resta sempre alta l’attenzione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani prestano nel corso dei servizio di controllo del territorio al fine di verificare il rispetto della vigente normativa per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, a Pantelleria, i Carabinieri della locale Stazione hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro.

I militari dell’Arma hanno riscontrato, infatti, che una 48enne del posto svolgeva la propria attività lavorativa di ristorazione privata, sprovvista di green pass. Non era in possesso di certificazione verde anche la donna che ha cercato di accedere all’interno dell’Ufficio Postale nonostante il diniego degli impiegati che si sono visti costretti a chiedere l’aiuto dei militari dell’Arma per risolvere la situazione.

Le due donne sono state raggiunte, pertanto, rispettivamente da una sanzione di 600 e di 400 euro.