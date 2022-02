Inserita in Cronaca il 18/02/2022 da Patrizia Carcagno MAZARA 2. DENUNCIATI DAI CARABINIERI I PRESUNTI RESPONSABILI DELL’INCENDIO DI UN’AUTO. SONO DUE GIOVANI ACCUSATI ANCHE DI FURTO DI CARBURANTE I Carabinieri della Stazione di Mazara 2, a conclusione di una attività di indagine eseguita sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, hanno denunciato in stato di libertà 2 persone, presunti responsabili dei reati di danneggiamento seguito da incendio e furto aggravato. Si tratta di un uomo di origine straniera e di una donna del posto rispettivamente di 33 e 19 anni, entrambi gravati da precedenti per reati contro il patrimonio in materia di droga.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, nel mese di settembre scorso i due denunciati avrebbero sottratto illecitamente del carburante da un distributore del quartiere al fine di incendiare un’autovettura che si trovava in sosta nelle vicinanze.

L’immediato sopralluogo effettuato dai Carabinieri e le successive attività di indagine, tra cui l’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nei dintorni, hanno fornito indizi di colpevolezza a carico dei presunti responsabili che, per tale motivo, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.