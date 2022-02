Inserita in Politica il 18/02/2022 da Patrizia Carcagno Esami celi a Forlì presso la sede Anas provinciale di Forlì Anche a Forlì si è svolta la sessione di esami Celi per la certificazione della lingua italiana organizzata da Anas, partner dell´Università di Perugia.



Tantissimi gli immigrati che hanno partecipato anche a Forlì, come a Milano. Gli esami si sono svolti sia sotto l´aspetto pratico che teorico con una prima prova scritta ed una seconda orale. Presenti agli esami come vigilanti, oltre che la presidente Fatma di Anas Forlì, anche il presidente regionale professore Fabio Zani.



Anche in questa circostanza i valutatori hanno avuto modo di incontrare gente proveniente da diversi paesi extracomunitari e anche comunitari, interessati alla certificazione della lingua italiana sia per la cittadinanza che per proseguire gli studi.