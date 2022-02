Inserita in Politica il 16/02/2022 da Patrizia Carcagno Il prossimo 8 aprile incontro sull´impatto della geopolitica e del business organizzato da Anas Lombardia e Anas provinciale Milano L´impatto della geopolitica e del business, è questo il tema dell´incontro organizzato da Anas regionale Lombardia ed Anas provinciale Milano il prossimo 8 aprile nella sede dell´ Anas provinciale di Milano, sita in via Pordenone n 13.



E´ stato organizzato un incontro con l´esperto di geopolitica Dario Fabbri volto a capire la geopolitica e il mondo degli affari.



L´ingresso è riservato ai tesserati dell´Anas in regola con la normativa sulla pandemia. I posti disponibili sono solo su prenotazione al numero indicato nella locandina.



La presidenza regionale e provinciale di Milano stanno valutando eventualmente ce ne fosse la necessità un video collegamento, ma sempre con un numero ridotto di partecipanti particolarmente interessati alla geopolitica ed al sistema economico nazionale ed internazionale.