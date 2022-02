Inserita in Politica il 16/02/2022 da Patrizia Carcagno Anas forma ed informa incontro a Genova sabato 19 febbraio ore 10:30 Continua l´attività di formazione e di informazione a livello decentrata per ogni regione, organizzata dai presidenti regionali dell´associazione con formatori particolarmente qualificati sulla riforma del terzo settore ed, in particolare, sul registro unico nazionale del terzo settore e sugli adempimenti amministrativi e fiscali.



Sabato 19 alle ore 10:30 nella sede individuata dalla presidenza regionale della Lombardia è stato organizzato un incontro con tutte le associazioni affiliate e con i dirigenti dell´Anas per illustrare il percorso della riforma e gli adempimenti.