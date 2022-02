Inserita in Politica il 13/02/2022 da Direttore ANAS CENTRO SERVIZI PIEMONTE è lieta di presentare gli incontri informativi in tema di consulenza assicurativa e finanziaria Aumenta la rata del mutuo? I tassi d’interesse, dopo un periodo di pausa, stanno gradatamente ricominciando a crescere e pensare alla surroga del proprio mutuo potrebbe far risparmiare molto denaro. Insieme all’aumento dell’energia una nuova grande preoccupazione accomuna i titolari di un mutuo casa poichè l’aumento dei tassi d’interesse farà inesorabilmente salire la rata da pagare ogni mese alla propria banca.

Gli andamenti del mercato del primo mese del 2022 continuano nel solco dell´ultimo trimestre 2021 con una stabilizzazione dei tassi di interesse a seguito di un progressivo rialzo avuto durante tutto l´anno passato.

Il desiderio di diventare proprietari di casa coinvolge sempre più italiani e, sebbene la maggior parte dei mutui erogati continui ad essere a favore degli over 36, negli ultimi due anni c´è stato un progressivo aumento, pari al +6,4%, dei mutui giovani sul totale dei finanziamenti erogati.

L´aumento dei tassi di interesse, pur restando sotto il 2% secondo le proiezioni, potrebbe comunque incidere in negativo sul trend; quindi i consumatori stanno iniziando a muoversi soprattutto chi ha stipulato un mutuo qualche tempo fa guardando le opportunità che offre il mercato in questo momento, potrebbe decidere di modificare la propria condizione. Un´opzione da verifica potrebbe essere quella della surroga del mutuo.

La surroga del mutuo, introdotta nel 2008, consiste nella possibilità di spostare il proprio mutuo da un istituto di credito ad un altro al fine di rinegoziare le condizioni generali del contratto accesso per l´acquisto della casa; nei fatti si tratta del trasferimento di un mutuo ipotecario da una banca ad un´altra che offre condizioni migliori. Scoprire gli aspetti descritti accompagnati dai nostri consulenti, che illustreranno gli aspetti caratterizzanti di questi prodotti, e forniranno ulteriori indicazioni a tutela di chi vive queste realtà.

Carlo Natale Procopio

A.N.A.S. PIAMONTE