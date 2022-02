Inserita in Cronaca il 10/02/2022 da Patrizia Carcagno TRAPANI. I CARABINIERI HANNO RITROVATO I DUE RAGAZZI SCOMPARSI Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che aveva destato molta preoccupazione nella cittadinanza per la scomparsa di due giovanissimi.

I due ragazzi di 17 e 20 anni, di cui si erano perse le tracce dalla sera di martedì scorso, sono stati infatti ritrovati dai Carabinieri della Compagnia di Trapani alle prime luci dell’alba, mentre si trovavano nei pressi di un esercizio commerciale della via Marconi.

Fin dalle prime notizie sul presunto allontanamento, l’Arma di Trapani aveva attivato il Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse disposto dalla locale Prefettura.

Nel corso delle ricerche, i Carabinieri hanno acquisito ogni utile informazione da parte di familiari ed amici al fine di ricostruire gli spostamenti e le intenzioni dei due giovani.

La fitta rete di controlli su strada messa in atto dalle pattuglie dell’Arma, ha permesso di restringere il campo delle ricerche fino al ritrovamento dei due scomparsi.

I ragazzi stanno bene e sono stati accompagnati a casa dai Carabinieri che li hanno affidati alle cure delle rispettive famiglie.