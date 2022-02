Inserita in Cronaca il 09/02/2022 da Patrizia Carcagno CASTELVETRANO. 33ENNE AFFETTO DA COVID-19 IN UN CIRCOLO SPORTIVO: DENUNCIATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno denunciato una persona in stato di libertà in quanto presunto responsabile dei reati di mancata osservanza delle leggi sanitarie e inosservanza delle misure di contenimento epidemiologico.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno verificato il possesso e la validità del cd super green pass agli avventori di alcuni esercizi pubblici e commerciali della zona.

Nella circostanza, attraverso un controllo incrociato effettuato tramite le Banche Dati in uso alle forze di polizia, è emerso che un 33enne castelvetranese, presente all’interno del circolo di un’associazione sportiva, alcuni giorni prima era risultato affetto da Covid-19 ed era stato posto in isolamento presso la propria abitazione con un provvedimento sanitario.

I Carabinieri hanno, pertanto, proceduto a denunciare l’uomo sulla base di quanto riscontrato allo stato attuale delle indagini.