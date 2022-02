Inserita in Cronaca il 07/02/2022 da Patrizia Carcagno SALEMI. I CARABINIERI CHIUDONO UNA OFFICINA MECCANICA: IL TITOLARE ERA SPROVVISTO DI GREEN PASS I Carabinieri della Stazione di Salemi, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti durante il fine settimana, hanno accertato una violazione alla vigente normativa finalizzata al contenimento del virus Covid-19.

In particolare, i Carabinieri hanno notificato una sanzione amministrativa pari a 400 euro al titolare di una officina meccanica in quanto sprovvisto di green pass al momento del controllo.

Nella circostanza, è stata elevata anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale per la durata di due giorni.