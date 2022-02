Inserita in Politica il 05/02/2022 da Direttore VI° corso base per la potatura dell’olivo con sistema semplificato a vaso policonico Il corso, organizzato dall’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano, con il patrocinio gratuito del comune di Bagheria. Si prevede due parti teoriche (aspetti tecnici della potatura) che si terrà presso il teatro del palazzo butera e una pratica con potatura in campo, presso l’azienda agricola biologico del presidente consorzio APO, di bagheria Fricano Antonio, sempre a Bagheria.

La tre giorni vedrà tra i docenti, Francesco Bruscato, Mario Liberto e Alessandro Agnello, e sarà arricchita dalla presenza dello scrittore dott. Francesco Caruso, autore del libro l olio extravergine di oliva, successivamente parleremo del utilizzo del olio di oliva a tavola con la partecipazione della nutrizionista dott. ssa Fabiola Ficarra a proseguire fino il termine della prima giornata si terrà una lezione sull avvicinamento alla conoscenza dell olio a cura del dott Mario Liberto esperto in analisi sensoriali e verrà coudivuate dal P. A. e panel Francesco Bruscato. Nella seconda giornata si parlerà della teoria della potatura dell olivo a vaso policonico mentre domenica si terrà la parte pratica dove i corsisti si cimenteranno nella potatura degli alberi assistiti sia dai docenti e sia dagli assistenti di campo, nella stessa giornata di parlerà di fertilizzanti naturali e degli attrezzi da potatura con sistemi a litio ed a batteria. A conclusione una degustazione dei prodotti tipici locali e a tutti i partecipanti si consegnera´ un attestato di partecipazione per accedere a chi lo vorrà svolgere il successivo corso avanzato. Per inf contattare il 3208233570 oppure Tramite e mail anascollesano@gmail.com. Il corso avrà inizio con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 25 partecipanti. Perchi e vaccinato basta esibire il green pass mentre per chi non è vaccinato basta il tampone.