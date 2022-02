Inserita in Politica il 04/02/2022 da Patrizia Carcagno Protocollo d´Intesa tra Associazione Antimafia e Comitato Collaboratori di Giustizia L’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura “In Movimento per la Legalità” e il Comitato Collaboratori di Giustizia Italiani (CO.G.I.) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale le due associazioni si impegnano a collaborare sul territorio nazionale, nella lotta contro ogni forma di violenza, contro la criminalità e le mafie.

Insieme « Movimento per la Legalità » e COGI, saranno promotrici di Centri Antiracket in favore di tutti quei cittadini ed imprenditori finiti nelle maglie degli usurai o estortori e che intendono denunciare.

Il COGI, infatti, attraverso la sua portavoce Maricetta Tirrito, ha inaugurato in questo ultimo periodo diversi sportelli, come ad a Ostia nel Lazio e a Villabate Sicilia. Soddisfazione per l’accordo tra le due associazioni è stata espressa nell’occasione dal Presidente dell’Associazione « In Movimento per la Legalità » Nino Randisi e dalla vice presidente della stessa Maria De Fazio, per i quali « prosegue l’impegno per mettere in connessione tutte le associazioni che meritoriamente e con pochi mezzi sono impegnati sul territorio a difesa della legalità e contro tutte le forme di violenza ».