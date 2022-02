Inserita in Cultura il 02/02/2022 da Patrizia Carcagno Leadership e Management in educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola. Corso del Rotary Club Palermo Montepellegrino in collaborazione con il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo Strepitoso successo di partecipanti, docenti e dirigenti scolastici, al Corso di aggiornamento dal titolo "Leadership e Management in educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola" realizzato dal Rotary Club Palermo Montepellegrino in collaborazione con il Liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo diretto dal Dirigente scolastico prof.ssa Chiara Di Prima . Relatore di eccezione il prof. Mario Veca Dirigente scolastico dellŽistituto comprensivo "Rosario Listino" Ficarazzi e della Scuola Media Statale "Pietro Palumbo" di Villabate e presidente dellŽA.N.Di.S. della provincia di Palermo. Presente la professoressa Giusy Lubrano, dirigente dellŽAmbito Territoriale di Palermo.

La scuola è unŽorganizzazione complessa: sia per la sua stessa finalità, in quanto deve garantire il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti sia per le azioni, che richiedono da parte di tutto il personale scolastico condivisione e senso di responsabilità. Inoltre, è unŽ"Istituzione autonoma" che deve costantemente cooperare, con altre Istituzioni autonome presenti nel territorio per migliorare la qualità del servizio offerto e per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati.

Per unŽefficace gestione di questa complessità, negli anni, si è cercato di creare un middle management, prima con la creazione delle cosiddette funzioni obiettivo, diventate poi funzioni strumentali, e, ultimamente, con la Legge 107 del 2015, con lŽassegnazione al Dirigente scolastico, della possibilità di poter disporre di uno staff, sino al 10% dei componenti del collegio docenti. Tutte queste figure, che cooperano col Dirigente nella gestione della scuola, costituiscono il middle management

Nel suo intervento al corso di formazione per Dirigenti e docenti "Leadership e Management in educazione, Dirigenza scolastica e governo della scuola" organizzato dal Rotary club Palermo Montepellegrino, presso lŽAula Magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei, di Palermo, il Preside Mario Veca, relatore del convegno si è soffermato sul tema del middle management.

Partendo dal ruolo del Dirigente e dalla pianificazione strategica del ciclo di gestione delle Istituzioni scolastiche e, approfondendo in modo critico le strategie di progettazione e attuazione dei processi di gestione, il Relatore ha analizzato modelli di Leadership, fornendo ai presenti validi spunti di riflessione.

La pianificazione strategica, diventata indispensabile nelle scuole, prevede tutta una serie di azioni, poste in essere per raggiungere obiettivi in una prospettiva di medio e/o lungo periodo. Importante diventa in tal senso lŽanalisi del contesto in cui si opera, lŽanalisi dei punti di forza e di debolezza e la scelta delle priorità che determinano la programmazione delle scelte didattiche e la progettazione delle attività da inserire nel POF.

La fase della progettazione e la successiva fase dellŽattuazione determinano il processo di controllo cioè la fase di confronto tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti: dallŽanalisi di tali dati è possibile eseguire azioni correttive o riprogrammazioni. In tal senso il report non è un semplice veicolo di lettura di dati ma permette di trasformare i dati in informazioni utili alla gestione.

Il prof. Mario Veca ha concluso il suo intervento con la presentazione dellŽanalisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats), metodologia utilizzata per effettuare scelte strategiche e comprendere i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce rilevanti sulle attività che si vogliono realizzare e, mostrando il grafico Radar, che data lŽimmediatezza e la semplificazione di situazioni complesse, risulta un ottimo strumento di lettura dei dati.

Tra gli interventi quello della prof.ssa Valeria Di Martino, docente del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e della ricercatrice dott.ssa Giulia Andronico.

Nel salutare i presenti e i numerosi collegati su piattaforma meet il presidente del club professore Antonio Fundarò ha sottolineato che "il corso promosso e progettato dal nostro Rotary Club Palermo Montepellegrino ha avuto un grande successo. Abbiamo pianificato, tutti insieme, coinvolgendo molti soci, un programma annuale di rilievo con un impatto sul territorio e nella comunità eccezionale. Grande impegno Grande gradimento. Grazie a quanti continuano a lavorare con grande energia e passione. Forza Rotary. Un grazie a Gaetano De Bernardis , governatore del Rotary International Distretto 2110 Sicilia e Malta, per averci regalato una spinta in più sul versante dellŽeducazione, della formazione e della gestione della crescita culturale del territorio e delle comunità".

Presente, tra gli altri, i soci Tanino Maggio, presidente Age Sicilia e il primario ospedaliero Totò Russo.