Inserita in Politica il 31/01/2022 da Patrizia Carcagno Giorno 2 febbraio a Roma, si terrà un sit-in presieduto dagli operatori del diritto Nel ricambiare la solidarietà attestata anche in questa occasione nei confronti della magistratura onoraria, da parte dei trascrittori e stenotipisti, si uniranno a loro giorno 2 febbraio alle ore 10 in occasione del sit-in organizzato presso la città giudiziaria di Roma per rafforzare chi combatte le dilaganti forme di sfruttamento che stanno riportando l´Italia nel pieno medioevo dei diritti.



Si invita pertanto coloro che possono presenziare a raggiungere sit-in, con l´obiettivo di amplificare reciprocamente le rispettive voci dei vari operatori del diritto e farle sentire sempre di più, avversando quelle autoreferenzialità ed egoismi fino ad oggi subiti.



È una piccola onda; ma si somma ad altre che insieme possono arrivare a un vero tsunami della Giustizia, che renda effettiva e accessibile per tutti la tutela dei diritti.



Raimondo Orru´