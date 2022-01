Inserita in Cultura il 28/01/2022 da Patrizia Carcagno Il barbecue e altri complementi per l’arredamento del giardino Per arredare al meglio un giardino c’è bisogno di una serie di elementi: è necessario che tutti soddisfino elevati standard pratici ed estetici, e che contribuiscano all’armonia e alla funzionalità dell’ambiente. Per esempio, in uno spazio outdoor che si rispetti non può mancare un barbecue! Uno strumento di questo tipo è un must per organizzare fantastici pranzi all’aria aperta, con la famiglia e con la comitiva di amici al completo. Si trovano ottimi modelli nello store online di Milani Home, azienda specializzata negli articoli per interni e per esterni. Il team che gestisce milanihome.it ha una lunga esperienza nell’ambito dell’interior e dell’exterior design, e seleziona solo ed esclusivamente i migliori prodotti per le case dei clienti. I mobili, i dispositivi e gli accessori inclusi nel catalogo sono acquistabili a prezzi vantaggiosi e sono sempre e comunque di alta qualità. Grazie a Milani Home, è facile personalizzare un’abitazione con gusto ed eleganza, nell’ottica del comfort e della sicurezza. È possibile scegliere tra vari metodi di pagamento, e le spedizioni sono rapide in ogni caso. Si garantisce una professionale assistenza post-vendita, che rende il servizio di Milani Home ancora più efficiente. L’acquisto di un barbecue per il giardino Per un giardino, soprattutto se abbastanza ampio, il primo complemento che consigliamo è il barbecue. Un simile strumento è utile e possiede un notevole potere ornamentale, in virtù della superficie lucida e brillante. Tra i migliori barbecue ci sono quelli in acciaio inox, un materiale eccellente per i contesti outdoor. Infatti esso è resistente e longevo, e non risente di tutti quei fattori che caratterizzano gli esterni – dalla pioggia all’umidità, fino agli sbalzi di temperatura. Esistono, poi, barbecue di diverse dimensioni: si va da quelli molto vasti, perfetti per le grigliate in grande stile, fino a quelli piccoli da campeggio. Barbecue a tre fuochi, a quattro oppure a cinque fuochi, magari con l’aggiunta di un altro fuoco laterale. Un’altra distinzione va fatta tra i barbecue a gas, a carbonella, a legna ed elettrici. Ogni soluzione ha i propri pro e contro: i modelli a gas sono semplici da gestire ma sono più inquinanti; i barbecue a carbonella sono più impegnativi, ma più efficaci a livello di affumicatura e altri risultati; la legna è economica (e la grigliata è più sana), ma il combustibile genera molto fumo e funziona lentamente; i barbecue elettrici sono moderni e comodi ma costosi. Chiaramente, ognuno farà la scelta in base alle proprie esigenze. L’importante è che il dispositivo possa essere utilizzato in piena sicurezza, e che sia in equilibrio con il resto del giardino a livello di design. Un suggerimento: il barbecue va sistemato in una posizione strategica, lontano dalle finestre, dalle piante e dalle sedute. Inoltre va pulito regolarmente, con detergenti ad hoc assolutamente non abrasivi. Contro le incrostazioni vanno bene rimedi naturali come il mix di acqua e bicarbonato di sodio! Dal barbecue agli altri oggetti per l’arredamento del giardino Molti associano i pasti all’aria aperta alla stagione estiva: ma chi ha detto che non si possano organizzare piacevoli grigliate anche in autunno e in inverno? Certo, è fondamentale che ci sia bel tempo, ma il freddo non sarà un problema grazie a una stufetta per esterni. Ci sono sia le tradizionali stufe, anche elettriche, sia i camini veri e propri per giardino. Sono molto funzionali, oltre che alla moda, i funghi riscaldanti: strumenti la cui forma ricorda quella di un fungo, acquistabili in più tonalità e finiture. Una stufa del genere, ad esempio, è ideale per un tocco di originalità e di modernità, mentre il caminetto è ottimo per i giardini di stampo vintage. Come si può programmare un barbecue in compagnia senza un tavolo e un set di sedie? Per arredare il giardino questi complementi sono indispensabili. La cosa migliore è comprare tavoli e sedie in pendant tra loro, per un risultato coerente e armonioso. I tavoli di legno si abbinano benissimo alle sedie dello stesso materiale o di vimini, mentre quelli di metallo si associano a sedute di alluminio o di acciaio con morbida imbottitura. Barbecue, stufetta, tavolo e sedie: cos’altro manca per un giardino da favola? È sempre opportuna una copertura, come un gazebo (molto romantico) o un ampio ombrellone. Non bisogna trascurare gli accessori, dalle statuette decorative alle vaschette per uccelli, dalle fontane alle lanterne. Tutto dipende dalle dimensioni dell’ambiente e dal suo stile. Tra tutti questi articoli si sviluppano i cespugli, i fiori, le aiuole e gli eventuali alberi. Ciò che conta è che i vegetali siano lontani dagli apparecchi che producono calore, come la stufa e il barbecue. Il giardino è uno spazio prezioso, un biglietto da visita per la casa nonché una zona dedicata al relax. Per questo è essenziale che sia arredato con la massima attenzione!