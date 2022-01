Inserita in Politica il 25/01/2022 da Patrizia Carcagno Confasi Siracusa, tre giornate dedicate al mondo della scuola. La sede di Siracusa del sindacato Confasi comparto Scuola organizza tre giornate dedicate al mondo scolastico e precisamente mercoledi 26 e lunedi 31 gennaio prossimi e mercoledi 2 febbraio. I tre appuntamenti sono ad accesso gratuito per docenti o quanti interessati alle questioni scolastiche. Il team di esperti del sindacato Confasi fornirà informazioni sugli imminenti appuntamenti e sulle scadenze che interessano la scuola. Le aree tematiche saranno così suddivise: apertura GPS e aggiornamento punteggio (cosa fare, quali titoli culturali necessari); Concorso Ordinario Secondaria I e II grado 2020 (indicazioni operative modalità prova scritta e prova orale come modificato nel Decreto Sostegno Bis); Informative sindacali e formative. Tutti coloro che intendono seguire gli appuntamenti potranno prenotare lo stesso in uno dei tre giorni indicati dalle 15:30 alle 18:00 inviando un messaggio whatsapp al 3201926093* *o al +393284329969, oppure inviando una mail ai seguenti indirizzi: sedesiracusa@confasisicilia.it* *e/o *salvovirgadavola@confasiicilia.it*.