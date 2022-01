Inserita in Cronaca il 25/01/2022 da Patrizia Carcagno SEDUTI AL TAVOLO SENZA GREEN PASS. SANZIONI E CHIUSURA DEL LOCALE Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Salemi, nel corso di specifico servizio di controllo del territorio volto a garantire il rispetto della normativa di contenimento Covid - 19, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un’attività in quanto sono stati sorpresi all’interno della stessa 5 clienti sprovvisti di green pass intenti a consumare seduti al tavolo.

Nella predetta attività i Carabinieri erano già stati i primi giorni del mese di dicembre appena trascorso e anche in quella circostanza erano stati elevate sanzioni amministrative per lo stesso motivo.

Oltre alle sanzioni ai clienti ed al titolare, è stata applicata la chiusura dell’attività per 5 giorni.